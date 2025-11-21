أكدت إدراج الحي ضمن الخطط المستقبلية وتوفير البدائل لحين التنفيذ

وبيّنت الشركة أن حي النور يُعد من الأحياء المدرجة ضمن المخطط العام لمحافظة جدة، والمقرر خدمتها ضمن مشاريع المياه والصرف الصحي، مشيرةً إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم وفق خطط استراتيجية وأولويات معتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.