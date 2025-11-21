أكدت إدراج الحي ضمن الخطط المستقبلية وتوفير البدائل لحين التنفيذ
أوضحت شركة المياه الوطنية تفاصيل ما نُشر في "سبق" بتاريخ 20 أكتوبر 2025، تحت عنوان: "سكان حي النور بشمال جدة يطالبون بالخدمات الأساسية وسط غياب البنية التحتية"، مؤكدة اهتمامها بالتعاون الإعلامي في طرح قضايا المواطنين والعمل على معالجتها بما يخدم الصالح العام.
وبيّنت الشركة أن حي النور يُعد من الأحياء المدرجة ضمن المخطط العام لمحافظة جدة، والمقرر خدمتها ضمن مشاريع المياه والصرف الصحي، مشيرةً إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم وفق خطط استراتيجية وأولويات معتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضافت أن الشركة وفّرت بدائل خدمية مؤقتة للأحياء غير المخدومة، أبرزها إمكانية طلب صهاريج مياه على مدار الساعة عبر القنوات الرقمية، بالإضافة إلى خدمة "بيئتي" المخصصة للتخلص من مياه الصرف الصحي، إلى جانب خدمات إلكترونية ميسّرة أخرى.
ودعت "المياه الوطنية" العملاء إلى الإبلاغ عن الملاحظات والاستفسارات عبر الفرع الإلكتروني (ebranch.nwc.com.sa)، أو من خلال الرقم الموحد 8004411110.
واختتمت الشركة توضيحها بتقديرها لجهود "سبق" في تسليط الضوء على احتياجات المواطنين، مؤكدة استمرارها في تطوير الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية.