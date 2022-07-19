أمير الشرقية يشيد بحرص حكومة خادم الحرمين على دعم النزلاء وأسرهم

أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- على إصلاح النزلاء في السجون ومساعدة أسرهم وتوفير احتياجاتهم؛ لتجاوز الصعوبات التي قد تواجههم.
جاء ذلك خلال تكريمه بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مجالس إدارة لجنة "تراحم" الشرقية، للدورات الثلاث الماضية، بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالله بن زيد آل سليمان.
وثمّن الأمير "سعود" جهود اللجنة لمساعدة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وتقديم العون والمساندة لهم.
وقال: "الحمد لله، في هذا الوطن تقدم للسجين برامج للتأهيل والإصلاح تسهم في تحفيزه على تعلّم أحد المسارات الحرفية في المهن المختلفة؛ ليخرج بعد قضاء محكوميته قادرًا على إيجاد عمل يستطيع من خلاله تلبية احتياجات أسرته والعيش معتمدًا على نفسه".
وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالله آل سليمان، أن اللجنة ترعى النزلاء في السجون وأسرهم والمفرج عنهم رعاية شاملة عبر سلسلة من البرامج والمشروعات المتخصصة.
وأكد أن تعزيز مفهوم التنمية الإنسانية يعد من أهم أهداف اللجنة الاستراتيجية.
وقال عبدالله آل سليمان: بدأت اللجنة دورتها الأولى بإجمالي دعم مقدم للمستفيدين (4.303.000) ريال، ارتفع بحمد الله تعالى، خلال دورة المجلس الثالثة، إلى (27.925.000) ريال بنسبة (304%) عن الدورات السابقة.
وأضاف: "انطلقت اللجنة بتقديم الخدمات لمستفيديها بثمانية موظفين، وبفرع واحد فقط، ويعمل في اللجنة حاليًا 48 موظفًا، يقدمون الخدمة للمستفيدين من خلال أربعة فروع".
وتابع: بلغ إجمالي الإيرادات خلال دورة المجلس الثالثة (49.585.000) ريال، محققة بحمد الله تعالى، ارتفاعًا قدره (139%) عن الدورات السابقة، كما بلغ عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين المشمولين، برعاية اللجنة 24 خدمة، مرتفعة عن الدورات الأولى والثانية بـ14 خدمة إضافية.
كما أسهمت لجنة "تراحم" الشرقية، حتى نهاية دورة مجلس إدارتها الأخيرة في سداد الديون والإفراج عن (362) سجينًا، بإجمالي دعم بلغ: (12.739.000) ريال.