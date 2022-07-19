أمير الشرقية يشيد بحرص حكومة خادم الحرمين على دعم النزلاء وأسرهم

وقال: "الحمد لله، في هذا الوطن تقدم للسجين برامج للتأهيل والإصلاح تسهم في تحفيزه على تعلّم أحد المسارات الحرفية في المهن المختلفة؛ ليخرج بعد قضاء محكوميته قادرًا على إيجاد عمل يستطيع من خلاله تلبية احتياجات أسرته والعيش معتمدًا على نفسه".