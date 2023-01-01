إلى مسؤولي المرور.. "القشقري": 3 أشياء تكشف إن كان نظام الغرامات المالية قد نجح أم لا؟

وينهي "القشقري" متوجهًا لمسؤولي المرور، ويقول: "أنا، قد لا أكون دقيقاً في الإجابة على هذه الأسئلة، وربّما تنقصني الإحصائيات، أو أُفهمُ بالخطأ، ويُظنّ أنّني أنادي بفوضوية المرور وتأمين العقوبة لمن أساء الأدب، ولذلك أحيل الإجابة برمّتها وبكرة أبيها إلى الإدارة العامّة للمرور، لعلّها تُجيب بما أوتيت من خبرات ومعلومات وصلاحيات، والهدف هو إصلاح الأنظمة المرورية المتعلّقة؛ والتي تُؤثّر على كلّ مواطن ومقيم في الوطن".