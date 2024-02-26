"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والجوف وعسير والشمالية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع. وتشهد أتربة مثارة على الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين وعفيف والقويعية والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.