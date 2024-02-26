"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع. وتشهد أتربة مثارة على الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.