مباحثات بين "البديوي" و"دي مايو" حول تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وذلك على هامش مشاركته في منتدى صير بني ياس، في مدينة أبوظبي.
وشهد اللقاء مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة الحوار المتبادل بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي لتعزيز التفاهم المشترك حول دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد البديوي أن اللقاء ركز على التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لدعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأشار إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة مواصلة التواصل والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة، وتطوير جوانب التعاون بين الجانبين.