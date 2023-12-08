مباحثات بين "البديوي" و"دي مايو" حول تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم

وأشار إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة مواصلة التواصل والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة، وتطوير جوانب التعاون بين الجانبين.