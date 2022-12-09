تناغم يشكل قوة ضاربة.. هنا مضامين تلاقي "رؤية المملكة" و"الحزام الصينية"

وباتت التكتلات الاقتصادية هي الحل الأمثل لمواجهة التحديات وقد شكلت عشرة اقتصادات في منطقة جنوب شرق آسيا، إضافة إلى أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية بتاريخ 15 نوفمبر 2020 الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تعد أكبر تكتل تجاري في العالم وتمثل قرابة ثلث الاقتصاد العالمي.

وتتضمن هذه الاتفاقية الشاملة التعريفات الجمركية على الواردات والعوائق الأخرى التي تحول دون الوصول إلى الأسواق وتيسير الاستثمارات وتوحيد القواعد والإجراءات والتعاون الاقتصادي والفني، وغيرها من المجالات.