تناغم يشكل قوة ضاربة.. هنا مضامين تلاقي "رؤية المملكة" و"الحزام الصينية"

جاء انسجام وتناغم رؤية المملكة 2030 مع "مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير" الصينية ليمهد الطريق أمام مستقبل أكثر قوة اقتصادياً وسياسياً بين البلدين، فالصين تعي جيدًا أهمية الموقع الاستراتيجي للمملكة لربط قارات العالم وجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً، إلى جانب اعتمادها بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط؛ كما تعي الحكومة السعودية ما يمكن أن تلعبه الصين من دور في تحقيق الرؤية والمشاركة الفاعلة في الفرص الاستثمارية الضخمة التي تطرحها خاصة في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال التكتلات والمنظومات الإقليمية والدولية كدول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين وغيرها للوصول للأسواق المختلفة.
ويجعل الاستغلال الأمثل للمزايا النسبية للبلدين من المملكة والصين قوة اقتصادية ضاربة، تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون التجاري والاستثماري، واللجنة السعودية الصينية المشتركة، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، وكل منهم يلعب دوراً مهماً في تنمية الاستثمار والتجارة بين قطاعي الأعمال بالبلدين.
وأثيرت مبادرة الحزام والطريق المتطورة في الصين لأول مرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 وأطلقتها الحكومة الصينية رسمياً في مارس 2015 باسم الرؤية والتحرك للدفع بالتشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وقد تم التركيز عليها عند تحليل تأثير السياسات الصينية على المجتمع الدولي، ولا سيما على البلدان التي على طول مسارات المبادرة.
وزاد عدد الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق من 65 دولة من الدول الأعضاء الأصليين خلال إطلاقها الرسمي في عام 201م إلى 131 دولة اعتباراً من شهر أبريل عام 2019م، حيث رحبت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة بهذه المبادرة وهدفها المتمثل في تحسين الاتصال الإقليمي.
ومع أنّ كل اقتصاد لأي دولة من الدول الأعضاء يتمتع بقدرة مختلفة على الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق اعتماداً على حجمها وهيكلها ومستوى تنميتها ومزاياها المميزة المختلفة، إلا أنّ هذه الخصائص بدورها تشكل استثمارات وبرامج مبادرة الحزام والطريق لكل دولة مضيفة ومشاركتها الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بها مع الصين، مثل وضع خطط عمل مشتركة وتعديل هياكل الإدارة وتطوير القدرات المؤسساتية وأطر السياسات العامة.
وباتت التكتلات الاقتصادية هي الحل الأمثل لمواجهة التحديات وقد شكلت عشرة اقتصادات في منطقة جنوب شرق آسيا، إضافة إلى أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية بتاريخ 15 نوفمبر 2020 الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تعد أكبر تكتل تجاري في العالم وتمثل قرابة ثلث الاقتصاد العالمي.
وتتضمن هذه الاتفاقية الشاملة التعريفات الجمركية على الواردات والعوائق الأخرى التي تحول دون الوصول إلى الأسواق وتيسير الاستثمارات وتوحيد القواعد والإجراءات والتعاون الاقتصادي والفني، وغيرها من المجالات.