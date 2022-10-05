"إغاثي" الملك حول العالم.. وحدات سكنية لمتضرري فيضانات السودان وسلال غذائية للاجئين الروهينجا

من جانبه أكد السفير علي بن حسن جعفر مواصلة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بذل كافة الجهود للتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات في السودان الشقيق، وذلك جريًا على عادتها المحمودة بالوقوف مع المحتاجين والمنكوبين في جميع دول العالم.