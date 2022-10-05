"إغاثي" الملك حول العالم.. وحدات سكنية لمتضرري فيضانات السودان وسلال غذائية للاجئين الروهينجا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، عددًا من الوحدات السكنية المُعاد تأهيلها للمتضررين في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر السودانية بعد موجة الفيضانات والسيول التي اجتاحت مساكنهم.
وسلّم الوحدات السكنية للمستفيدين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، بحضور والي ولاية البحر الأحمر فتح الله الحاج أحمد، وعدد من المسؤولين السودانيين، وفريق من المركز.
وجرت إعادة تأهيل 37 وحدة سكنية بالحي السادس والحي السابع بمحلية طوكر تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ترميم دورات مياه ملحقة بالوحدات السكنية ضمن مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من السيول والفيضانات للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية السودان.
وقدم والي ولاية البحر الأحمر فتح الله الحاج أحمد، خلال الحفل المعد بالمناسبة؛ شكره الجزيل للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل الخدمات الإنسانية المقدمة للمتضررين من الفيضانات والسيول في بلاده، مشيرًا إلى أن ذلك يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
من جانبه أكد السفير علي بن حسن جعفر مواصلة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بذل كافة الجهود للتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات في السودان الشقيق، وذلك جريًا على عادتها المحمودة بالوقوف مع المحتاجين والمنكوبين في جميع دول العالم.
وقدم والي ولاية البحر الأحمر درعًا تكريميًّا لمركز الملك سلمان للإغاثة، وآخرَ مماثلًا للسفير علي بن حسن جعفر؛ تقديرًا منها للجهود السعودية الكبيرة المقدّمة لإغاثة متضرري الفيضانات في مختلف الولايات.
ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة في المركز للمتضررين من أبناء الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات هناك.
كما وزّع المركز أمس الأول 8 أطنان من السلال الغذائية للمتضررين من السيول والفيضانات والأسر الأكثر حاجة بمحلية جنوب الجزيرة التابعة لولاية الجزيرة بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1.052 فردًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله؛ لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.
على جانب آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش.
وجرى أمس توزيع 2.625 سلة غذائية في مخيم بالوكالي للاجئين بمنطقة كوكس بازار، استفاد منها 13,125 لاجئًا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش لعام 2022م.