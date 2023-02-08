"التخصصات الصحية" تحتفي بتخريج 1179 فني رعاية مرضى.. الدفعة الـ5

وهنّأ الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، الخريجين بهذه المناسبة؛ لافتًا النظر إلى أن المملكة أوْلت من خلال رؤية 2030، أهمية كبيرة لتطوير القطاع الصحي، من خلال دعم القطاع بالبرامج الوطنية التي تدعم سلامة المرضى وترفع من كفاءة العاملين، عبر تأهيل قوى عاملة تسهم في توطين الوظائف الصحية.