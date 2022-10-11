ما الطرق التي كان يستخدمها الغوّاصون لمعرفة وقت الغوص والبحث عن اللؤلؤ؟ الزعاق يجيب

قال خبير الأرصاد الجوية، خالد بن صالح الزعاق، إن بلدان الخليج تتميز بموقع جغرافي مهم، فهي حلقة وصل بين آسيا وإفريقيا وإحدى محطات التجارة العالمية قديماً وحديثاً، الأمر الذي جعل سكانها يمتهنون مهنة التجارة البحرية بنقل الركاب والبضائع وصيد الأسماك، والمهنة الأكثر شيوعاً التي لها دور بارز في اقتصادها قبل مرحلة اكتشاف النفط هي الغوص على مغارات اللؤلؤ واستكشافه، وهي مهنة شاقة ومتعبة ولها مآلات خطيرة وانتهت مع أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي.