الندوة العالمية تُشيد بجهود المملكة في رعاية الشباب وتمكينهم

ونوهت الندوة العالمية إلى أنها تسعى جاهدة في هذا الإطار إلى مساعدة هذه الشريحة في مختلف بلدان العالم، عبر ما تقدّمه من برامج ومناشط تعزز من دورهم المجتمعي، وخصوصًا في ميدان التعليم والتأهيل؛ ليكونوا عناصر فاعلة في رقيّ الأوطان وازدهارها.