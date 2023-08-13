الندوة العالمية تُشيد بجهود المملكة في رعاية الشباب وتمكينهم

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في اليوم الدولي للشباب، أمس السبت، بجهود المملكة العربية السعودية، في العناية بالشباب ورعايتهم.
وقالت: إن تلك الجهود تأتي انطلاقًا من رؤية 2030 التي جعلت الشباب أهم أولوياتها؛ حيث تدعو إلى إطلاق البرامج والمشروعات النوعية لتمكينهم وتوظيفهم وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية ضمن برامج التحول الوطني.
ولفتت الندوة العالمية إلى أن هذا التوجه الفاعل للرؤية، ينبع من إدراك القيادة الحكيمة لأهمية دور الشباب والشابات في الحياة، كونهم الشريحة المجتمعية التي يناط بها تحقيق مستهدفات النمو الحضاري.
والتي عبر عنها عمليًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تدشينه العام 2011 لمؤسسة "مسك"، التي تعمل على مساعدة الشباب وتوفير الوسائل المتنوعة للعناية بمواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم الإبداعية، وخلق المناخ المؤهل لنموها ودفعها لتحقيق ذاتها وحضورها.
ونوهت الندوة العالمية إلى أنها تسعى جاهدة في هذا الإطار إلى مساعدة هذه الشريحة في مختلف بلدان العالم، عبر ما تقدّمه من برامج ومناشط تعزز من دورهم المجتمعي، وخصوصًا في ميدان التعليم والتأهيل؛ ليكونوا عناصر فاعلة في رقيّ الأوطان وازدهارها.