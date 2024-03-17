"العدل" تطلق "البيانات العقارية" عبر البورصة لأكثر من 4 ملايين صك مسجل

وبينت الوزارة أنها تحرص على توفير أعلى درجات الشفافية؛ وذلك بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، كما أكدت على العمل المستمر لتطوير خدمات البورصة العقارية.