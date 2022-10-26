"الحجرف": العالم بحاجة لـ"مستقبل الاستثمار" لمواجهة التحديات وتعزيز العمل الجماعي

واستذكر الأمين العام أن نجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم يأتي استكمالاً لعدد من النجاحات والمبادرات التي تقودها المملكة العربية السعودية وتعكس المكانة الكبيرة والمستحقة للمملكة اقتصاديًا وسياسيًا على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يُشعرنا في مجلس التعاون الخليجي بالفخر والاعتزاز.