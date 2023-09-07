"آل خليل": المملكة أطلقت مبادرة عالمية لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني

من جانبه كشف مستشار محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور إبراهيم الفريح، أن 72% من الأطفال حول العالم تعرضوا إلى تهديد سيبراني واحد على الأقل، و93% نسبة الأطفال المستخدمين للإنترنت حول العالم بين سن الثامنة والسابعة عشرة، وأبان أن عدد الأطفال المعرضين للتهديدات السيبرانية في تزايد وأن المملكة أطلقت عدداً من المبادرات الوطنية والدولية لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال وتعزيز المهارات السيبرانية، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني لتوفير بيئة آمنة للأطفال.