"آل خليل": المملكة أطلقت مبادرة عالمية لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني

اختتمت اليوم، أعمال مؤتمر "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل"، التي انعقدت في إمارة أبو ظبي، بمشاركة وفد من المملكة ترأسه أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة خليل آل خليل.
وأكدت أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة خليل آل خليل خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر على جهود المملكة الرائدة في حماية الأطفال عبر الإنترنت، والتي من أبرزها إطلاق مبادرة عالمية لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني، مضيفة أن اللجنة الاستشارية للطفولة في المجلس هي الأولى من نوعها في المملكة، حيث تعمل على إيصال صوت الطفل لكافة أطياف المجتمع.
وأبانت أن مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الشركاء أصحاب المصلحة شرع بالعمل على برنامج "الإنترنت الآمن للأطفال"، والذي يهدف إلى تطوير إطار عمل وطني لحماية الأطفال من الإيذاء عبر الإنترنت، بتوفير فضاء إلكتروني آمن وصديق للطفل، يتم فيه حماية الأطفال من المحتوى والجهات والسلوكيات والتجارة الضارة عبر الإنترنت، وكذلك حمايتهم من الاستخدام المبالغ فيه للإنترنت، والحد من أي حواجز مجتمعية قد تنشأ بفعل استخدام الإنترنت، مؤكدة حرص هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومساهمتهم بالدور الفعال في المجتمع.
من جانبه كشف مستشار محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور إبراهيم الفريح، أن 72% من الأطفال حول العالم تعرضوا إلى تهديد سيبراني واحد على الأقل، و93% نسبة الأطفال المستخدمين للإنترنت حول العالم بين سن الثامنة والسابعة عشرة، وأبان أن عدد الأطفال المعرضين للتهديدات السيبرانية في تزايد وأن المملكة أطلقت عدداً من المبادرات الوطنية والدولية لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال وتعزيز المهارات السيبرانية، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني لتوفير بيئة آمنة للأطفال.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى، أن خط مساندة الطفل "116111" يقدم المشورة للأطفال دون سن الثامنة عشرة وذويهم من كافة مناطق المملكة حول الصعوبات والتحديات التي يواجهونها وأن من خلال هذا الخط استخلص برنامج الأمان الأسري مجموعة من الدروس التي من شأنها المساهمة في توفير مستقبل زاهر للطفولة.