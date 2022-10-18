"المرشد" يستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات

جدير بالذكر أن المملكة تمتلك سجلًّا حافلًا في الدعم الإنمائي من خلال الصندوق السعودي للتنمية والشراكة الإنمائية مع "UNOPS" منذ عام 2011م، فضلًا عن إسهامات الصندوق في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية على مدى أكثر من 48 عامًا في مختلف القطاعات التنموية، والتي شملت 84 دولة نامية.