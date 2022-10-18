"المرشد" يستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، في مقر الصندوق بالرياض؛ المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات في منطقة الشرق الأوسط "UNOPS"، السيدة بانا الكالوتي، والوفد المرافق لها.
وناقشا أبرز المستجدات في المشروعات الإنمائية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف الدول النامية حول العالم.
وأشادت الكالوتي بجهود المملكة في مجال العمل التنموي عبر الصندوق السعودي للتنمية، الذي يمتدّ على مدى السنوات الماضية، مشيرة إلى عمق العلاقة التنموية بين الجانبين، والتعاون المشترك بينهما.
جدير بالذكر أن المملكة تمتلك سجلًّا حافلًا في الدعم الإنمائي من خلال الصندوق السعودي للتنمية والشراكة الإنمائية مع "UNOPS" منذ عام 2011م، فضلًا عن إسهامات الصندوق في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية على مدى أكثر من 48 عامًا في مختلف القطاعات التنموية، والتي شملت 84 دولة نامية.