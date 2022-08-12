في موسم الطائف 2022.. الجواد "زاخر الخالدية" يحقّق شوط الخيل العربية الأصيلة

وتنوّع الفائزون في الأشواط بحسب الإسطبلات والمدربين والخيالة ومن أبرز النتائج جائزة الشوط الأول التي فاز به الجواد "مغيب" للمالك سعد بن رزيق الشيباني وقيادة الخيال سلمان آل رشيد، في حين جاءت نتيجة الشوط الثالث للخيل العربية الأصيلة من نصيب الجواد "زاخر الخالدية" المملوك لإسطبل عرين الخيل.