"محمية الإمام تركي": إطلاقنا لأكبر مشروع لطائرات الدرون زاد كفاءة الموظفين 220%

وأكد المهندس الشعلان أنه على مستوى النتائج أشـار تقرير صادر من الهيئة الملكية للرياض عن انخفاض الحالات الغبارية في 60 يوماً مقارنة بالسنة الماضية، وذلك يأتي بجهود كبيرة من المحميات الملكية، وبشكل خاص زيادة الغطاء النباتي وتقليل حركة التربة وتقليل الرعي الجائر، ما أسهم في عودة جزء من الحياة الفطرية وأيضاً الغطاء النباتي.