31 ْ مئوية.. جازان والقنفذة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ُمئوية فيما سجّلت السودة 5 درجات فقط .
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة 30 درجة، وجدة وشرورة وبيشة 29 ْمئوية، ونجران ووادي الدواسر وينبع 28 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 5 ْمئوية، تليها حائل 7 درجات، ثم تبوك وعرعر وسكاكا وطريف ورفحاء والقريات 8 ْمئوية.
وسجّلت الدمام والطائف والأحساء والمجمعة وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 95% و100%.