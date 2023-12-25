31 ْ مئوية.. جازان والقنفذة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ُمئوية فيما سجّلت السودة 5 درجات فقط .