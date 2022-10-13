"منتدى مسك العالمي" يستضيف القادة والمبدعين الشباب لمناقشة محور جيل التغيير

وقال الرئيس التنفيذي للبرامج في مؤسسة مسك عمر نجار: منتدى مسك العالمي يحمل إرثًا كبيرًا من التمكين والأخذ بيد الطاقات الإبداعية، ويُعد وجهة الشباب الطموح، ويُشكِّل تجربةً فريدةً لاستكشاف وتجربة طرق حديثة لقيادة التغيير وصناعة الأثر، وذلك في ظلِّ تركيزه على الجيل المعاصر وتنمية أفراده وصولًا للمجتمع وانعكاس أثره على العالم، إلى جانب الإلهام بأهمية الحوار في خلق الفرص والتغيير الهادف والمؤثر والداعم للأفكار والتغيير الإيجابي، ورفع مستوى الوعي حول القيم والأهداف التي تتشاركها الأجيال المختلفة لكسر الحواجز، وتنمية حوارٍ فعّالٍ وحقيقيٍ نحو تنمية الفرد والمجتمع والعالم.