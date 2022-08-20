"الأرصاد": أمطار رعدية وتساقط البَرَد ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد وتكون مصحوبةً برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يُستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاءٍ من منطقتَي حائل، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.