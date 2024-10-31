المملكة تشارك في اجتماع لجنتَي التعاون التجاري وشؤون التقييس بدول الخليج

شاركت المملكة برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بالدوحة، اليوم؛ في الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ووزراء التجارة من دول المجلس.
وناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، وأعمال اللجان الفرعية للجنة التعاون التجاري، بما في ذلك المشاريعُ المتعلِّقة بلجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والقوانين التجارية لدول المجلس. كما اطّلع الوزراء على تقارير الأمانة العامّة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة الوزارية.
وشارك "القصبي" في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التوافق الخليجي في مجالات التقييس المتنوعة؛ لدعم التجارة البينية وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك؛ حيث جرى استعراض جهود هيئة التقييس الخليجية، واعتماد عشر لوائح فنية خليجية جديدة، في خطوة تجسّد الجهود المتواصلة لتحديث وتطوير الإطار التنظيمي في مجالات التقييس، وأقرّت موازنة الهيئة للعام المالي 2025. كما شارك الوزير في اللقاء التشاوري مع رؤساء اتحادات غرف دول المجلس، ومعرض صنع في الخليج.
وأكّد أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين دول المجلس وحلّ جميع المعوقات والتحديات بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين الدول وتحقيق تطلعات قيادة الحكومات الخليجية وشعوبها الشقيقة، مشيرًا إلى ضرورة الدفع قدمًا لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية المستهدفة؛ من خلال سرعة توحيد المواقف الوطنية بين الجهات الحكومية المعنية.
والتقى وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني "قيس بن محمد اليوسف"، وزيرَ التجارة والصناعة الكويتي خليفة بن عبدالله العسكر، وبُحثت سبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.
يذكر أنّ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 208 مليارات ريال خلال العام 2023، الذي يمثل نحو 10.5% من حجم تجارة المملكة مع العالم.