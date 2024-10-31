المملكة تشارك في اجتماع لجنتَي التعاون التجاري وشؤون التقييس بدول الخليج

وشارك "القصبي" في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التوافق الخليجي في مجالات التقييس المتنوعة؛ لدعم التجارة البينية وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك؛ حيث جرى استعراض جهود هيئة التقييس الخليجية، واعتماد عشر لوائح فنية خليجية جديدة، في خطوة تجسّد الجهود المتواصلة لتحديث وتطوير الإطار التنظيمي في مجالات التقييس، وأقرّت موازنة الهيئة للعام المالي 2025. كما شارك الوزير في اللقاء التشاوري مع رؤساء اتحادات غرف دول المجلس، ومعرض صنع في الخليج.