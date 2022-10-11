"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان والشرقية والمدينة المنورة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة العرضيات والشفا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على القنفذة والليث والمظيلف والشعيبة وثول وجدة ورابغ حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المجاردة وبارق وبلقرن ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على جازان والدرب وبيش، تستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعديد وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.