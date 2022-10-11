"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المجاردة وبارق وبلقرن ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.