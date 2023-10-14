سيول وصواعق.. "إنذار أحمر لعسير ومحافظات ومدن تابعة" تُصدره "الأرصاد"

وتَوقع المركز أمطارًا غزيرة على المنطقة والمحافظات والمراكز والمدن التابعة؛ مشيرًا إلى أن التأثيرات المصاحبة تشمل "رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول وصواعق رعدية".