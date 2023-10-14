سيول وصواعق.. "إنذار أحمر لعسير ومحافظات ومدن تابعة" تُصدره "الأرصاد"

تحت وسم #نحيطكم_بأجوائكم، أصدر المركز الوطني للأرصاد، الإنذار الأحمر بخصوص منطقة عسير ومدن ومراكز ومحافظات "أحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب" التابعة لها.
وتَوقع المركز أمطارًا غزيرة على المنطقة والمحافظات والمراكز والمدن التابعة؛ مشيرًا إلى أن التأثيرات المصاحبة تشمل "رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول وصواعق رعدية".
وبيّن "الوطني للأرصاد"، أن حالة الإنذار الأحمر تبدأ الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، بمشيئة الله تعالى.