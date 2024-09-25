"الرياض تقرأ".. 2000 دار نشر عالمية تستعدّ لإثراء معرض الرياض الدولي للكتاب 2024

ويقدم المعرضُ في نسخته الجديدة برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا يتضمن أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية، وورش العمل التي سيقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية، وعدد من دول العالم، وتناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات، وستتضمن الباحةُ الخارجية للمعرض العديدَ من العروض التفاعلية والفعاليات الثقافية والفنية والمسرحية المميزة التي يقدمها العديد من الفنانين والمسرحيين.