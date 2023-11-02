"الزعاق": يتساوى الليل والنهار بجميع الكرة الأرضية في هذين اليومين

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن الليل والنهار يتساويان على كل مناطق الكرة الأرضية سواء الواقعة شمال خط الاستواء أو جنوبه في يوميْ 16 مارس و27 سبتمبر.
وأضاف أن كل مناطق العالم يختلف فيها طول الليل عن النهار، ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء فإنهما يتساويان طوال أيام العام.
وأضاف الزعاق، عبر حسابه في منصة "إكس": بسبب كروية الأرض فإن فصول المناطق الواقعة شمال خط الاستواء تُخالف تلك الواقعة جنوبه، فنحن الآن نستقبل فصل الشتاء وهم يستقبلون الصيف.
ولفت إلى أن الشمس الآن عمودية أو شبه عمودية على المناطق الواقعة جنوب خطة الاستواء.