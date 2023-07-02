"شرطة عسير" تطيح بمواطن بحوزته 49.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن؛ يقود مركبة بداخلها (49.200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وذلك في مهمة خاصة استمرارًا للحملة الأمنية على مهربي ومروجي المخدرات.
وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن قوة المهمات والواجبات تمكنت من رصد نشاط إجرامي لترويج (49.200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في أحد مباني مركز الجوة بمحافظة سراة عبيدة، والقبض على مواطن يقود مركبة داخلها الكمية المضبوطة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالَج بسرية تامة.