"سهو بن معضد" عن اليوم الوطني الـ93: نقطة بارزة ومشرقة في السجل التاريخي للمملكة

وقال سهو بن معضد بن سهو: "إن الاحتفال بالذكرى الـ93 لليوم الوطني يُشكِّل نقطة بارزة ومشرقة في السجل التاريخي للمملكة العربية السعودية، ويبرز ما حققه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في عام 1351هـ، الذي أسس نظامًا وطنيًّا متجددًا، يتسم بالوحدة الجغرافية والهدف المشترك.. مُظهرًا رؤية استراتيجية ذات بُعد نافذ للمستقبل".