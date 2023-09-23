"سهو بن معضد" عن اليوم الوطني الـ93: نقطة بارزة ومشرقة في السجل التاريخي للمملكة

هنَّأ رجل الأعمال سهو بن معضد بن سهو خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب السعودية؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ(93) الثالث والتسعين.
وقال سهو بن معضد بن سهو: "إن الاحتفال بالذكرى الـ93 لليوم الوطني يُشكِّل نقطة بارزة ومشرقة في السجل التاريخي للمملكة العربية السعودية، ويبرز ما حققه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في عام 1351هـ، الذي أسس نظامًا وطنيًّا متجددًا، يتسم بالوحدة الجغرافية والهدف المشترك.. مُظهرًا رؤية استراتيجية ذات بُعد نافذ للمستقبل".
وأشار إلى أن "السعودية تتقدم بأناقة استراتيجية في تشييد اقتصاد متين، يليق بدورها على الساحة الدولية، وذلك على الرغم من التحديات العالمية الكبيرة".
وتابع: "إن هذا التقدم يعود إلى الاستراتيجيات الدقيقة التي تستهدف تحويل السعودية إلى نقطة جذب للكفاءات والاستثمارات العالمية، إضافة إلى كونها محورًا لوجستيًّا في التجارة العالمية".
ولفت رجل الأعمال سهو بن معضد بن سهو إلى أن تلك الاستراتيجيات تعمل على توسيع مدى مصادر العائدات داخل الدولة، ورفع كفاءة المناطق الصناعية، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص، والعمل على توطيد الشراكات معه.
وقال: "يتجاوز الأمر ذلك ليشمل فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات متعددة، مثل الطاقة المستدامة، والسياحة، والأنشطة الرياضية، إضافة إلى الابتكار في التعليم والبحث العلمي".
وختم سهو بن معضد بقوله: "يضاف إلى ذلك تحسين البيئة التنظيمية للملكية الفكرية؛ بما يعزز من حفظ حقوق المستثمرين، وتسجيل العلامات التجارية والحقوق الصناعية، كما يمكّن من تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات محلية، معززًا من الكفاءات البشرية الوطنية واستثمار قدراتها".
وتحتفل السعودية اليوم السبت 23 سبتمبر بذكرى اليوم الوطني الـ93، الذي يجسد عظمة وتضحيات الأجداد لتوحيد السعودية تحت راية التوحيد.