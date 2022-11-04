دورة الألعاب السعودية 2022.. "الشباب" يسيطر على الذهب

وتّوج الأبطال الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، وشارك في التتويج عبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة، والعميد شداد طالع العمري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو.