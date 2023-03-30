"رِواء" ضمن "الشركات المليارية" لتحقيقها نمواً عالياً في المبيعات

حققت شركة رِواء للتقنية قفزات عالية بنمو مبيعاتها التي وصلت 300 في المئة في 2022، واختيرت الشركة ضمن برنامج الشركات المليارية الذي دُشن بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، بهدف دعم وتمكين الشركات التقنية متسارعة النمو.

وقال المهندس محمد القصير "إن هذا الاختيار أتى بعد عمل متواصل من خدمة العملاء وبناء الشراكات المتنوعة لتقديم خدمات منافسة لتجار التجزئة"، مضيفا أن هذا الإنجاز يعد حافزاً للشركة نحو التوسع وتعزيز الابتكار في خدماتها التي تشهد إقبالاً متنامياً.

وأوضح القصير الشريك المؤسس لشركة رِواء أن نسبة النمو في المبيعات وصلت نحو 300 في المئة، وتعمل الشركة ضمن خطتها المستقبلية على استقطاب الكفاءات والمواهب في التخصصات النادرة من خلال استخدام الحلول الأكثر كفاءة في التوظيف.

من جانبه أوضح عبدالله الجضعي الشريك المؤسس أن سبب الإقبال على خدمات رِواء يعود إلى الميزة التنافسية لمنتجاتها التي قللت التكلفة على العميل بأتمتة إدارة المخزون والمبيعات ونقاط البيع، وتسهيل عمليات إدارة المخزون وجرده ونقله، وإنشاء أوامر الشراء للموردين، بالإضافة إلى متابعة المبيعات وتقديم التقارير حسب المنتج والفئة والفرع.

الجدير بالذكر أن برنامج "الشركات المليارية" أعلن اختيار أول 35 شركة تقنية متسارعة النمو للدفعة الأولى من البرنامج، وذلك خلال المؤتمر التقني العالمي "ليب23" الذي أقيم في فبراير الماضي، حيث اُختير المشاركون من الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة والخدمات اللوجستية والتقنية المالية.