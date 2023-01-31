"الصناعة" تعلن بدء مرحلة التقديم على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء

وبيّنت أن جيولوجية المجمع تنقسم إلى جزأين: جزء شمالي، وجزء أوسط وجنوبي، فالشمالي منه عبارة عن سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، وهي تتبع جيولوجيا متكون بطحان، وتتألف من صخور رسوبية كونجلوميريت (رصيص) ويحتوي على (مدملكات) وحصى بأحجام وأنواع مختلفة، يعلوها رواسب تابعة للعصر الثلاثي، مؤلفة من صخور بركانية كالإنديزايت البورفيري.