أمير الرياض يرعى حفل افتتاح "منتدى الرياض للعمل التطوعي 2024"

وبدوره، أكد ممثل مدير عام الإسناد في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشاري بن منصور الطريف، أن المنتدى يجسد أهمية العمل التطوعي الذي يعد اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام اجتماعياً، مشيراً بأن المركز عمل على تطوير نموذج عمل تطوعي احترافي، يسهم في إدارة المتطوعين بكفاءة عالية ويخلق فرصاً تطوعية متميزة، ويمكن أصحاب المهن وحملة الشهادات من خدمة مجتمعاتهم في مجال اختصاصاتهم العلمية والمهنية.