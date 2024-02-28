أمير الرياض يرعى حفل افتتاح "منتدى الرياض للعمل التطوعي 2024"

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل افتتاح "منتدى الرياض للعمل التطوعي 2024"، والذي ينظمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وجمعية لزم لتطوير العمل التطوعي، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل: الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز عضو جمعية لزم، ونائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي معاذ العجيان، ونائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبدالمحسن بن تركي التركي.
وفي كلمته بالحفل، أكد الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز أن دعم أمير منطقة الرياض مكن منظومة العمل التطوعي بمنطقة الرياض من خلال رعايته للعديد من مبادرات الجمعية التطوعية، والتي شارك من خلالها أكثر من ٤٩٧٥ متطوعاً منذ تأسيس الجمعية.
وبدوره، أكد ممثل مدير عام الإسناد في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشاري بن منصور الطريف، أن المنتدى يجسد أهمية العمل التطوعي الذي يعد اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام اجتماعياً، مشيراً بأن المركز عمل على تطوير نموذج عمل تطوعي احترافي، يسهم في إدارة المتطوعين بكفاءة عالية ويخلق فرصاً تطوعية متميزة، ويمكن أصحاب المهن وحملة الشهادات من خدمة مجتمعاتهم في مجال اختصاصاتهم العلمية والمهنية.
وقال: "تمكنّا من تأسيس أكثر من 50 وحدة عمل تطوعي و50 فريقاً تطوعياً، تعمل جميعها وفق معايير التطوع المعتمدة, وتشكل مشاركة الإناث نسبة 57%، مقارنةً بالذكور بنسبة 43%، وجاءت الفرص التطوعية على ثلاث مستويات: التطوع العام بأغلبية 72%، يليه التطوع المهاري بنسبة 17%، وأخيراً التطوع الاحترافي بنسبة 11%، مبيناً أنه جرى تحقيق أكثر من 528 ألف فرصة تطوعية، وأكثر من 53,000,000 ساعة تطوعية، وأكثر من 830 ألف قلب نابض بالخير".
بعد ذلك شاهد أمير الرياض والحضور، عرضاً مرئياً للحالة الثقافية للعمل التطوعي بالرياض لعام 2023م، وعرضاً آخر حول مبادرات جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي، وإستراتيجية الرياض للعمل التطوعي.
كما شهد توقيع اتفاقية بين جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي والجمعية السعودية للعمل التطوعي "تكاتف"، وسلم رعاة المنتدى هداياهم.
ويهدف المنتدى إلى استشراف مستقبل العمل التطوعي بمنطقة الرياض وفق تطلعات القيادة لرؤية السعودية 2030، والوصول إلى مليون متطوع، وتناقش جلساته الحوارية عدداً من المواضيع المتعلقة في تطوير وتعزيز الفرص التطوعية بالمنطقة واستعراض ونقل الخبرات والتجارب الناجحة المتميزة للعمل التطوعي، ويستضيف نخبةً من قادة القطاع غير الربحي في المملكة، كما تتضمن فعالياته أكثر من ١٥ مناقشة وجلسة حوارية متخصصة حول مختلف جوانب تطوير العمل التطوعي.