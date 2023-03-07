"الأرصاد": حالة ماطرة على معظم المناطق من الخميس إلى السبت المقبل

وأشار المركز، في تقريره، إلى هطول أمطار رعدية متوسطة، من يوم الخميس إلى يوم السبت، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتساقط البرد، تشهدها مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، الحرجة)، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواه، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، ونجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب)، وجازان (جيزان، صبيا، أبو عريش، بيش، فيفا، الريث، الداير، العارضة الخوبة، الشقيق)، ومكة المكرمة (الطائف، ميسان، العرضيات، أضم، تربة، الخرمة، رنية، المويه).