"الزكاة" توضح خطوات تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات

وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه سيتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة بعد اعتماد الخطة، وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية، لافتة إلى أنه في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها ستقوم باحتساب الغرامات المستحقة كافة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي.