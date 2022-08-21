"التخصصات" تعلن بدء التقديم على برنامج فني مسعف

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن التقديم على البرنامج سيستمر عشرة أيام ابتداءً من اليوم، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول؛ وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في أحد تخصصات الكليات الإنسانية، وحاصلًا على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 52 أو Academic IELTS 3.5.