شاهد.. 1600 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة

بمتابعة من مديري ومديرات المدارس، استقبلت أكثر من 1600 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها اليوم الأحد، أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية.