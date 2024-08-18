شاهد.. 1600 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة

بمتابعة من مديري ومديرات المدارس، استقبلت أكثر من 1600 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها اليوم الأحد، أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية.
ورحّب المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ بالطلاب والطالبات، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالشغف والطموح، حاثاً إياهم على الهمة والجد والتميز.
وطالب "الغامدي"؛ أولياء الأمور، بضرورة دعم أبنائهم، مؤكداً أن الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة؛ تُسهم في نجاح الرحلة التعليمية للطالب والطالبة.
وقال للطلاب، "العودة للدراسة تعني العودة للحياة لجميع مؤسساتنا التعليمية لكي تواصلوا شغفكم وتحققوا ما تطمحون إليه"، وبدعم شركائنا أولياء الأمور يتحقق العطاء.
واطمأن "الغامدي"؛ صباح اليوم، على عودة الطلاب في عددٍ من المدارس، ودشّن برامج الأسبوع التمهيدي مثمّناً جهود مديري ومديرات المدارس؛ راجياً للجميع التوفيق والسداد.