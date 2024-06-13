"الشؤون الدينية" تُفعّل مبادرة "معالم التوحيد" ضمن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج

من جانبه، نبّه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء في كلمته ضيوف الرحمن إلى أن الله -عز وجل- خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين؛ ليردوا العباد إلى فطرة الله التي فطرهم عليها، وأن الحج المبرور يجب أن يكون خالصًا لله تعالى، وأن يكون الهدف من الحج عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يجرِّد الحاج حجه من كل ما يخالف شرع الله، متبعًا حجة النبي ﷺ، وأن يستشعر نعمة الله تعالى على هذه الأمة في هذا الزمان بأن يسّر للحجاج القدوم لحج بيته الحرام، والاجتماع فيه في أمن وأمان وتذليل للصعاب. ‏