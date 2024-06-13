"الشؤون الدينية" تُفعّل مبادرة "معالم التوحيد" ضمن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج

فعَّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "معالم التوحيد" المعدة ضمن خطة الرئاسة التشغيلية الدينية لموسم حج 1445هـ؛ بعقد دورة علمية بالمسجد الحرام بعنوان "التوحيد في الحج"، بمشاركة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأصحاب الفضيلة مدرسي المسجد الحرام، والتي اختتمت أنشطتها اليوم بدرس الشيخ يوسف بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، والذي تحدث خلاله عن عقيدة المسلم.
وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: إن الحرمين الشريفين يضطلعان بدور رئيس في بث التوحيد والدعوة إليه، وإرساء منهج السلف، لافتا إلى أنه من ركائز الرئاسة الدينية إثراء الحاج ومسيرة الحج؛ بتوضيح عمق صلة التوحيد بأركان الحج وواجباته وسننه وأقواله وأفعاله؛ إذ هو المقصد الأغرُّ من الحج.
وأوضح "السديس" أن الدورة العلمية المعنونة بـ"التوحيد في الحج" بالمسجد الحرام في موسم الحج، جاءت ضمن مخرجات مبادرة "معالم التوحيد" المعدة لموسم حج 1445هـ؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية، وإثراء قاصديهما من ضيوف الرحمن بالتوحيد، وربط المناسك به؛ ليؤدي الحاج نسكه على هدى، ويظفر بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
وذكر أن مشاركة سماحة مفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء في مبادرة "معالم التوحيد" خاصة والموجَّهة لحجاج بيت الله الحرام؛ تعطي المبادرة ثقلًا وأهميةً، مثمنًا جهود سماحة المفتي، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ودعمهم وتناغمهم مع رئاسة الشؤون الدينية وبرامجها العلمية النوعية، وإثراء قاصدي وزائري الحرمين الشريفين والعناية بضيوف الرحمن في موسم الحج تعليمًا وتوجيهًا.
من جانبه، نبّه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء في كلمته ضيوف الرحمن إلى أن الله -عز وجل- خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين؛ ليردوا العباد إلى فطرة الله التي فطرهم عليها، وأن الحج المبرور يجب أن يكون خالصًا لله تعالى، وأن يكون الهدف من الحج عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يجرِّد الحاج حجه من كل ما يخالف شرع الله، متبعًا حجة النبي ﷺ، وأن يستشعر نعمة الله تعالى على هذه الأمة في هذا الزمان بأن يسّر للحجاج القدوم لحج بيته الحرام، والاجتماع فيه في أمن وأمان وتذليل للصعاب.
جدير بالذكر أن الدورة العلمية المقامة في رحاب المسجد الحرام بعنوان "التوحيد في الحج" هي أحد مخرجات مبادرة "معالم التوحيد"، وتقام برعاية رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، واستمرت لمدة 7 أيام، وشارك فيها إلى جانب سماحة مفتي عام المملكة كل من الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام وخطيب المسجد الحرام، والشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور سليمان التويجري، المدرس بالمسجد الحرام.