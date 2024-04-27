انطلاق أولى شحنات الحاويات من ميناء الجبيل التجاري إلى "الرياض الجاف"

ومن شأن تشغيل الخط الحديدي أن يساعد في تعزيز الربط بين أنماط النقل البحري والسككي، ليرفع كفاءة العمليات اللوجستية، ويرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، لتكون محورًا لربط القارات الثلاث، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة بالموانئ، من أجل توفير خدمات لوجستية مبتكرة تسهم في تنمية كفاءة الصادرات والواردات.