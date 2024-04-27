انطلاق أولى شحنات الحاويات من ميناء الجبيل التجاري إلى "الرياض الجاف"

انطلقت أولى شحنات الحاويات من ميناء الجبيل التجاري، صباح اليوم السبت، إلى ميناء الرياض الجاف، عبر الخط الحديدي الرابط بين الميناء التجاري بالجبيل وشبكة قطارات الشرق، بحمولة 78 حاوية بضائع متنوعة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لحمولة الرحلة الواحدة على السكك الحديدية 140 حاوية قياسية.
يأتي ذلك في إطار العمل المشترك والتكاملي بين الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك و"سار"، وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC"؛ بما يسهم في تحقيق التكامل بنقل الحاويات، والمواد السائبة، والبضائع العامة، من خلال ربط الموانئ باستخدام القطارات.
وتربط شبكات "سار" ميناء الرياض الجاف بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وموانئ الملك فهد الصناعي بالجبيل، والجبيل التجاري، ورأس الخير، لتضيف ميزة تنافسية لتلك الموانئ، وتسهم في تطوير خدمات شحن وتفريغ السفن.
ومن شأن تشغيل الخط الحديدي أن يساعد في تعزيز الربط بين أنماط النقل البحري والسككي، ليرفع كفاءة العمليات اللوجستية، ويرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، لتكون محورًا لربط القارات الثلاث، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة بالموانئ، من أجل توفير خدمات لوجستية مبتكرة تسهم في تنمية كفاءة الصادرات والواردات.
وتتضمن الفوائد كذلك توفير الدعم اللوجستي للموانئ الصناعية والتجارية بالمملكة؛ بما يعزز من قدرتها التنافسية، ويدعم الحركة التجارية، عبر تقديم حلول آمنة ومستدامة تخفض من الانبعاثات الضارة لتعزيز الحفاظ على البيئة.