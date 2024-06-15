مع ذروة الحج.. مطار الملك خالد الدولي يحقق أرقامًا قياسية تشغيلية

في الذروة الأولى من أيام موسم حج 1445هـ تم كسر حاجز الرقم الأعلى وتحقيق رقم قياسي تشغيلي جديد لأعلى عدد للمسافرين والرحلات ومناولة الأمتعة، الذي يعد رقمًا قياسيًا يوضح نمو الحركة التشغيلية المتزايد في مطار الملك خالد الدولي.
وقد بلغ عدد المسافرين 124 ألف مسافر في يوم الخميس 7 ذي الحجة الموافق 13 يونيو 2024 متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ 29 فبراير 2024 بعدد 116 ألفًا، وبلغ عدد الرحلات ليوم الخميس الـ7 من ذي الحجة الموافق 13 يونيو 2024، عدد 901 رحلة متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ 3 مارس 2024 الموافق 22 شعبان 1445 هـ بعدد 805 رحلات.
وبلغ عدد الحقائب التي تم مناولتها بأنظمة مناولة الأمتعة في الصالات الدولية والداخلية 98.347 قطعة متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ 23 يونيو 2023 بعدد 92.096 قطعة، كما تم كسر عدد الحجاج العابرين من خلال مطار الملك خالد الدولي، حيث بلغ عددهم لغاية هذا اليوم ما يزيد على 50.000 حاج، وبلغ عدد الحجاج الدوليين منهم 9.392 حاجًا.