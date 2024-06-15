مع ذروة الحج.. مطار الملك خالد الدولي يحقق أرقامًا قياسية تشغيلية

وبلغ عدد الحقائب التي تم مناولتها بأنظمة مناولة الأمتعة في الصالات الدولية والداخلية 98.347 قطعة متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ 23 يونيو 2023 بعدد 92.096 قطعة، كما تم كسر عدد الحجاج العابرين من خلال مطار الملك خالد الدولي، حيث بلغ عددهم لغاية هذا اليوم ما يزيد على 50.000 حاج، وبلغ عدد الحجاج الدوليين منهم 9.392 حاجًا.