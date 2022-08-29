الغرامة 25 ألفًا.. 9 أيام وتنتهي مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة

وتُقسم الطلبات التي يمكن تقديمها عبر المنصة إلى أربعة أقسام هي إصدار رخصة حفر بئر جديد، أو تعميقه، أو تنظيفه، أو ردمه، وتتيح المنصة تحديد طبيعة مقدم الطلب (فرد، شركة أو مؤسسة، جهة حكومية)، وتحديد الغرض من الاستخدام (زراعي، صناعي، أغراض بلدية، مياه الشرب -آبار حكومية-، محطات وقود، الجهات الحكومية، آبار المراقبة، آبار التغذية، آبار اختبارية).