"الإحصاء" تنفذ المسح الصحي الوطني 2023 لتطوير الخدمات وتحسين صحة المجتمع

تنفذ الهيئة العامة للإحصاء المسح الصحي الوطني 2023 لتوفير بيانات تفصيلية لدعم أصحاب القرار بهدف تطوير الخدمات الصحية وتغطيتها وتحسين صحة المجتمع في المملكة.
وسيتم استخدام هذه المعلومات في تعزيز تغطية خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات غير الصحية بناءً على احتياجات السكان.
ويهدف المسح إلى إيجاد قاعدة إحصاء يمكن استخدامها كأساس موثوق به في تزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالإحصاءات والمؤشرات الصحية.
كما يسعى المسح إلى توفير إحصاءات تمكن صناع القرار والمخططين الصحيين من إجراء المقارنات الإقليمية والدولية لتطوير تنافسية المملكة في المجال الصحي.
ويهدف المسح كذلك إلى توفير إحصاءات تساعد المخططين الصحيين في مراقبة تنفيذ وتقييم أثر البرامج الصحية مثل البرامج المرتبطة بالأمراض المزمنة.
وتتمثل أدوات جمع البيانات في "المرحلة الأولى اتصال هاتفي"، و"المرحلة الثانية رابط إلكتروني".
وتستمر فترة جمع البيانات من 30/04/2023 إلى 27/05/2023.