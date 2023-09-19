"الحياة الفطرية" تعليقاً على مقطع النمر بإحدى المناطق الجبلية: صور خارج المملكة

وتفصيلاً، قال المركز: "إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه نمرٌ في إحدى المناطق الجبلية، يؤكّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المقطع تمّ تسجيله خارج المملكة، ويبيّن أن الكائن في المقطع ليس نمراً عربياً".