بدعم "إغاثي الملك"..147 ألف مستفيد من مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات باليمن

واستفاد من المشروع خلال الفترة من 22 حتى 28 يونيو 2022م، 147.155 شخصًا، حيث جرى فرز 27.974 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 1.940 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 3.672 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 10.166 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية.