استمرار فرص الأمطار الرعدية في 7 مناطق اليوم السبت ومراقبة موجة جديدة من الأمطار الأسبوع القادم

يُتوقّع، بمشيئة الله، أن يتجدَّد نشاط السُّحب الركامية فترة ما بعد ظهر ومساء السبت، على المُرتفعات الجنوبية الغربية، مُتمثلة في مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وجنوب وشرق مكة المكرمة، بما فيها الطائف، وتترافق هذه السُّحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية، وتساقط البرديات؛ مما يؤدّي إلى جريان للأودية والشعاب.