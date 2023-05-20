استمرار فرص الأمطار الرعدية في 7 مناطق اليوم السبت ومراقبة موجة جديدة من الأمطار الأسبوع القادم

تُشير آخر الخرائط الجوية إلى أنه يُتوقّع استمرار تأثُّر أجزاء عِدّة من شرق ووسط وجنوب غرب السعودية، يوم السبت، باضطرابات جوية تشمل 7 مناطق إدارية، تترافق بفرص هطول أمطار رعدية، بالإضافة إلى نشاط في الرياح الهابطة.
وتُشير ذات الخرائط إلى أن هُناك مؤشرات على تأثر المملكة الأسبوع القادم بموجة جديدة من الأمطار، تشمل بها فرص الأمطار مناطق جديدة.
يُتوقّع، بمشيئة الله، أن يتجدَّد نشاط السُّحب الركامية فترة ما بعد ظهر ومساء السبت، على المُرتفعات الجنوبية الغربية، مُتمثلة في مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وجنوب وشرق مكة المكرمة، بما فيها الطائف، وتترافق هذه السُّحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية، وتساقط البرديات؛ مما يؤدّي إلى جريان للأودية والشعاب.
وتمتدُّ تدريجيًّا الأمطار لأجزاء مُتفرقة من منطقة نجران ومنطقة الرياض إداريًّا، وبخاصة المحافظات الجنوبية منها، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية، وتتركز كذلك على الأجزاء الجنوبية منها، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة، وتترافق بحدوث الرعد ونشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة.