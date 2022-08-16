انطلاق المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية

من جانبه، قال صلاح العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية الرقمية المنظمة للمعرض، إن المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية يحتضن نخبة من المتحدثين؛ لتقديم آخر المبادرات والتقنيات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل المتخصصة في المجال؛ بهدف تحقيق الفائدة للزوار بمختلف الشرائح؛ إذ يتناول في نسخة هذا العام الكثير من القضايا والتقنيات الجديدة والتوجهات الناشئة في القطاع، كما يركز جدول الأعمال أيضًا على نمو التجارة الإلكترونية، وتمكين المواهب الشابة.