انطلاق المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية

افتتح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في نسخته الاستثنائية المقام في معارض الظهران الدولية "الظهران أكسبو" بتنظيم من شركة الرؤية الرقمية، ويستمر حتى يوم الخميس القادم 18 أغسطس 2022، ويستقبل الزوار من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساء.
وقال "الرزيزاء" في تصريح صحفي: "إن المعرض يشكل حاضنة وطنية لرواد الأعمال، ويعد فرصة لإيصال مشاريعهم ومبتكراتهم الناشئة إلى الأسواق، والتعريف بها".
وأضاف: "كما يشكل المعرض حلقة وصل لبناء شراكات جديدة، واكتشاف فرص أعمال جديدة، ستسهم في تعزيز التواصل في مجال التجارة الإلكترونية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام". مشيرًا إلى أن ما يشمله المعرض من ورش عمل وندوات واستشارات تسهم في رفع مستوى المعرفة، وفهم مدى تطور التجارة الإلكترونية في ظل دعم رؤية السعودية 2030، وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار "الرزيزاء" إلى أن المنطقة الشرقية تشهد نموًّا كبيرًا في مجال التجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي عملت غرفة الشرقية على تمكينه من خلال تعزيز روح الريادة، ودعم رواد الأعمال في مشاريعهم المختلفة التي تشكل التجارة الإلكترونية أبرز ملامحها.
من جانبه، قال صلاح العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية الرقمية المنظمة للمعرض، إن المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية يحتضن نخبة من المتحدثين؛ لتقديم آخر المبادرات والتقنيات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل المتخصصة في المجال؛ بهدف تحقيق الفائدة للزوار بمختلف الشرائح؛ إذ يتناول في نسخة هذا العام الكثير من القضايا والتقنيات الجديدة والتوجهات الناشئة في القطاع، كما يركز جدول الأعمال أيضًا على نمو التجارة الإلكترونية، وتمكين المواهب الشابة.