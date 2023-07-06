"سدايا" تزوّد المنافذ بتقنيات متقدمة لتسهيل مغادرة الحجاج واستقبال المعتمرين

وأمّنت سدايا المنافذ الموجودة في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، بدوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية إلى جانب دعمها بالكفاءات الوطنية المتخصّصة في مجال الحاسب والأجهزة التقنية اللازمة وتقديم الدعم التقني والفني على مدار الساعة في كامل المنافذ وتنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة وأجهزة محطات العمل مع تفعيل نظام المسافرين الذي أسهم في زيادة سرعة نقل البيانات.