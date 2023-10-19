بمختلف التخصصات.. مستشفى عفيف يُجري 322 عملية جراحية خلال الربع الثالث من 2023

وكشف "التجمع" أن العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفى خلال نفس الفترة، شملت: الجراحة العامة، والعظام، والنساء والولادة، والمسالك البولية؛ فيما شكّلت العمليات الروتينية (114) عملية جراحية، وبلغ عدد العمليات الطارئة (96) عملية جراحية؛ فيما بلغت عدد عمليات جراحات اليوم الواحد (112) عملية، وكان للدعم الطبي الذي تم العمل عليه من قِبَل إدارة المستشفى خلال تلك الفترة لعدد من التخصصات الجراحية بمختلف برامج الدعم (برنامج الطبيب الزائر- برنامج التعاقد الدائم- التطوع الطبي) دورٌ في خفض نِسَب قوائم الانتظار بنسبة 78%.