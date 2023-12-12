"بيئة القصيم": ضبط 23 مخالفة وإتلاف 1097 كجم لحوم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك

وأسفرت الجولات عن رصد 23 مخالفة، وضبط وإتلاف 1097 كيلوجرامًا من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، التي جرى التخلص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى متابعة ذبح 25882 ألفًا من المواشي والطيور في جميع مسالخ القصيم، والتأكد من وجود التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.