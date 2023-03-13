"التخصصي" يُجري ولادة ناجحة لمريضة تعيش بمضخة قلب اصطناعية

وتلقت المريضة رعاية صحية مستمرة منذ دخولها المستشفى، وذلك من قبل فريق طبي متكامل تم تشكيله من سبعة تخصصات، حيث أجريت الولادة القيصرية في الأسبوع الـ 32 من الحمل، وعلى إثرها نُقلت الأم للعناية المركزة لمتابعة حالتها الصحية، ثم نقلت لجناح القلب بالمستشفى، بينما تولى متابعة حالة المولودة فريق العناية المركزة للخدَّج، وكلاهما يتمتعان بصحة جيدة.