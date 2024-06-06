سفير خادم الحرمين لدى الجمهورية القرغيزية يودع أول فوج من حجاجها المتجهين إلى البقاع المقدسة

غادر من مطار مناس الدولي اليوم أول فوج من حجاج الجمهورية القرغيزية المتجهين إلى البقاع المقدسة من العاصمة بشكيك لأداء مناسك الحج، حيث كان في وداعهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي بحضور رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأديان أتويغونباي عبد قاروف، وفضيلة مفتي عام مسلمي قرغيزستان الشيخ عبدالعزيز ذاكروف، وعددٍ من المسؤولين القرغيز.