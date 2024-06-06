سفير خادم الحرمين لدى الجمهورية القرغيزية يودع أول فوج من حجاجها المتجهين إلى البقاع المقدسة

غادر من مطار مناس الدولي اليوم أول فوج من حجاج الجمهورية القرغيزية المتجهين إلى البقاع المقدسة من العاصمة بشكيك لأداء مناسك الحج، حيث كان في وداعهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي بحضور رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأديان أتويغونباي عبد قاروف، وفضيلة مفتي عام مسلمي قرغيزستان الشيخ عبدالعزيز ذاكروف، وعددٍ من المسؤولين القرغيز.
من جانب آخر، نوه السفير الراضي بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتوفير جميع الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن والزوار بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-
من جهة أخرى، ثمّن المسؤولون والحجاج القرغيز جهود المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مقدمين شكرهم للمملكة وقيادتها، داعين أن يمن عليها بالأمن والأمان والرخاء والازدهار.