"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي حائل والحدود الشمالية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14- 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر وربع؛ يصل إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحوّل ليلاً شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 08 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى ثلاثة أرباع المتر، وحالة البحر خفيف الموج.