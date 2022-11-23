انطلاق فعاليات مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي في متنزه السلام بحائل

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل فعاليات مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي في متنزه السلام بحائل يوم السبت المقبل ولمدة 4 أيام برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.
ويستهدف المهرجان تشجيع المواطنين والمقيمين على استهلاك المأكولات البحرية، أسماك الاستزراع السمكي، ويصاحب المهرجان عدد من الفعاليات من أركان للأسر المنتجة ومطاعم للمأكولات البحرية ومواقع ألعاب للأطفال.
وصرّح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني، بأن المهرجان يعد فرصة جيدة وكبيرة لتحقيق مبادرة تشجيع النمط الاستهلاكي الذي يعتمد على الاستهلاك للمنتجات البحرية؛ مبينًا أن المهرجان يأتي ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة وتحسين جودة وسلامة الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية.
وأشار "الحسني" إلى أن المهرجان يتضمن التوعية والتثقيف بأهمية التعرف على أهم معايير السلامة للأسماك والقيمة الغذائية والصحية للأسماك، مؤكدًا أن الوزارة ممثلة بمختلف فروعها تسعى لدعم أنواع الصناعات المحلية كافة بهدف تحويل الوطن إلى قوة صناعية عالمية بكل أشكالها، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.