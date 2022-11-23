انطلاق فعاليات مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي في متنزه السلام بحائل

وأشار "الحسني" إلى أن المهرجان يتضمن التوعية والتثقيف بأهمية التعرف على أهم معايير السلامة للأسماك والقيمة الغذائية والصحية للأسماك، مؤكدًا أن الوزارة ممثلة بمختلف فروعها تسعى لدعم أنواع الصناعات المحلية كافة بهدف تحويل الوطن إلى قوة صناعية عالمية بكل أشكالها، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.